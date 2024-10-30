NYT: Израиль нанес удар по космическому центру Шахруд в Иране

Космический центр Шахруд попал под удар, нанесенный израильскими военными в минувшую субботу по ряду объектов на территории Ирана, сообщает The New York Times, ссылаясь на данные спутниковых снимков американского оператора Planet Labs.
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