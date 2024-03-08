Китай построил космическую станцию, но на Земле. Зачем ученым объект размером с 50 футбольных полей

27 февраля Китай официально ввел в эксплуатацию гигантскую космическую станцию. Ее площадь сравнима с размерами 50 футбольных полей, но вопросы у сторонних наблюдателей вызывает совсем другой факт — космическая станция выстроена на Земле.
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