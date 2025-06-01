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Дети в ДНР: жизнь без мирных прогулок и костров — рассказ омбудсмена

Дети в ДНР: жизнь без мирных прогулок и костров — рассказ омбудсмена

Дарья Морозова, омбудсмен ДНР, рассказала о том, как новые поколения выросли в условиях постоянного конфликта, не зная мирной жизни.

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