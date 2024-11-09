В Москве цикл конкурсов "Дизайн-цех" за год объединил 360 специалистов

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков В Москве подвели итоги цикла конкурсов "Дизайн-цех" за 2024 год. В трех потоках цикла приняли участие 360 дизайнеров, художников, маркетологов и студентов профильных направлений вузов, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
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