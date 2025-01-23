✔️ Отмены бронирования отелей в Крыму из-за ЧС в Черном море нет «Крым готовится к курортному сезону-2025.
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✔️ Отмены бронирования отелей в Крыму из-за ЧС в Черном море нет «Крым готовится к курортному сезону-2025.