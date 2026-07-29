Театр абсурда
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Театр абсурда

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Колледжи бьют МГУ: почему школьники выбирают сварку вместо юрфака

Колледжи бьют МГУ: почему школьники выбирают сварку вместо юрфака

В этом году в Москве случилось то, что ещё пару лет назад казалось немыслимым. Конкурс в колледжи обогнал конкурс в главный вуз страны.

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