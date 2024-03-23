Крокус в Москве принадлежит Агаларовым. Азербайджано-российская семья миллиардеров.Очень близкие друзья.
Интрига закручивается
Комментарии
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Natalija Osminina
Где ты, безумная тупая дура обнаружила в моих текстах русофобию? Ты мне напомнила безграмотного Ивана Карякина из фильма "Служили два товарища", который рвался расстреливать всех, кто умнее его. Может ты и патриотка России но твоя невероятная тупость и агрессия делают тебя настолько "ватной", что вреда от тебя России больше, чем пользы.
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2 час.
Natalija Osminina
Если МИ6 работает настолько хорошо, что обыграла ФСБ в деле Медведчука, то я должна была написать, что они ПЛОХО работают? Я по твоему должна ВРАТЬ? Иди визжи на Артамонова, когда он честно оценивает врагов России.. Видимо, слабо))). Ты даже не осмыслила нашей переписки - только увидела мою фамилию, и закудахтала. И только потому что когда-то не сошлись во мнении на Пригожина. Интересно, а откуда взялся позорный Стамбульский договорняк? А почему на Гостомеле лучшие части в ловушку попали? Почему склады перед СВО оказались пустыми? Ответов нет, одни твои визги. Я понимаю, что тебе платят за то, чтобы затыкать рот на МТ всем тем, кто ставит неудобные вопросы. Почти все такие работнички ножа и топора отличаются изрядной тупостью. Такие ватные патриоты, как ты, только мешают Путину. Хотя часто и являются реальными патриотами. Но ТУПЫМИ. Не способны они увидеть его тонких геополитических игр. Только рвутся шашкой махать до Львова и рты всем затыкать, не разобравшись. Увидела, что наехали на Кошмара, который работает вместе с тобой и подорвалась, не разобравшись и придравшись к одному слову. Позорище. Вот точно реинкарнация первых необразованных комсомолок. Революционность есть, а ума нет. Вы своей тупостью только дискредитируете свою контору, работнички..
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2 час.
Natalija Osminina
И напомню тебе, дурында, вчерашние слова Путина: "Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание. Кем бы они ни были, кто бы их ни направлял. Повторю: мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России, по нашему народу.". ИСПОЛНИТЕЛИ, ОРГАНИЗАТОРЫ и ЗАКАЗЧИКИ. А мы вчера увидели только ИСПОЛНИТЕЛЕЙ - стадо погонщиков мулов. И разговор у нас шел о том, кто были ЗАКАЗЧИКИ? Мы не имели право высказывать свои мысли, курица безумная? Продолжу цитаты Путина: "Все четверо непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Федеральная служба безопасности России, другие правоохранительные органы работают над выявлением, вскрытием всей пособнической базы террористов: тех, кто обеспечивал их транспортом, намечал пути отхода от места преступления, готовил схроны, тайники с оружием и боеприпасами." -- А у тебя в тупой башке только проблемы с мигрантами. Вот собрались они группой, взяли Сайгу и постреляли народ.
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1 час.
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