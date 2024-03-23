Интрига закручивается

Natalija Osminina Где ты, безумная тупая дура обнаружила в моих текстах русофобию? Ты мне напомнила безграмотного Ивана Карякина из фильма "Служили два товарища", который рвался расстреливать всех, кто умнее его. Может ты и патриотка России но твоя невероятная тупость и агрессия делают тебя настолько "ватной", что вреда от тебя России больше, чем пользы.

Natalija Osminina Если МИ6 работает настолько хорошо, что обыграла ФСБ в деле Медведчука, то я должна была написать, что они ПЛОХО работают? Я по твоему должна ВРАТЬ? Иди визжи на Артамонова, когда он честно оценивает врагов России.. Видимо, слабо))). Ты даже не осмыслила нашей переписки - только увидела мою фамилию, и закудахтала. И только потому что когда-то не сошлись во мнении на Пригожина. Интересно, а откуда взялся позорный Стамбульский договорняк? А почему на Гостомеле лучшие части в ловушку попали? Почему склады перед СВО оказались пустыми? Ответов нет, одни твои визги. Я понимаю, что тебе платят за то, чтобы затыкать рот на МТ всем тем, кто ставит неудобные вопросы. Почти все такие работнички ножа и топора отличаются изрядной тупостью. Такие ватные патриоты, как ты, только мешают Путину. Хотя часто и являются реальными патриотами. Но ТУПЫМИ. Не способны они увидеть его тонких геополитических игр. Только рвутся шашкой махать до Львова и рты всем затыкать, не разобравшись. Увидела, что наехали на Кошмара, который работает вместе с тобой и подорвалась, не разобравшись и придравшись к одному слову. Позорище. Вот точно реинкарнация первых необразованных комсомолок. Революционность есть, а ума нет. Вы своей тупостью только дискредитируете свою контору, работнички..