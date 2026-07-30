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Главой города Владивостока избран Константин Шестаков

Главой города Владивостока избран Константин Шестаков

На очередном заседании 30 июля Дума города Владивостока приняла к сведению отчет о результатах деятельности главы и администрации города Владивостока по итогам работы в 2025 году и избрала главой города Владивостока Константина Шестакова.

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