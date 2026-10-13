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«Яндекс» отменил оплату своих сервисов. Сколько продлится бесплатный доступ?

«Яндекс» временно отменил плату за свои облачные сервисы. До конца октября компании и обычные пользователи смогут пользоваться Yandex Cloud и «Яндекс 360» бесплатно.

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