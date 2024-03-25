Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 074 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Недогреева
    Все мы сильны задним умом. Критикуем после событий. Осуждаем всех и все после , а каждый такой писака- соведчик , как...Спасшаяся из «Кро...
  • владимир рябченко
    Ландн - цель номер один... достал уже... гнилое королевствоПутин ударит «Сар...
  • Надежда Кувыкина
    наши точно заигрываю....Главные враги Аме...

Львова-Белова наградила школьников, спасших посетителей «Крокуса»

Львова-Белова наградила школьников, спасших посетителей «Крокуса»

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова наградила учеников школы в Красногорске Артема Донского и Ислама Халилова за самоотверженность смелость при оказании помощи пострадавшим во время нападения террористов на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх