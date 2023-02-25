Медведев заявил, что Россия «разобрала по винтику» вражеское вооружение на Украине и извлекла много пользы

Он также выразил мнение, что Запад «сдаст в утиль» Украину, как всегда поступал со своими «сукиными сынами»Вооружение противника, взятое в качестве трофеев на Украине, «разобрали по винтику» в российских военных конструкторских бюро, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Популярные статьи
- «Я не знал, что это такое, думал, там собрание спортсменов»: ополченец из Сербии поделился впечатлениями от речи Путина
- Трамп пообещал позвонить Путину и Зеленскому сразу после победы на выборах, чтобы договориться о встрече
- Депутат Госдумы Бурматов призвал посадить в тюрьму владельцев собак, которые загрызли школьника
Свежие комментарии