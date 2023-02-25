Медведев заявил, что Россия «разобрала по винтику» вражеское вооружение на Украине и извлекла много пользы

Он также выразил мнение, что Запад «сдаст в утиль» Украину, как всегда поступал со своими «сукиными сынами»Вооружение противника, взятое в качестве трофеев на Украине, «разобрали по винтику» в российских военных конструкторских бюро, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.