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Медведев заявил, что Россия «разобрала по винтику» вражеское вооружение на Украине и извлекла много пользы

Медведев заявил, что Россия «разобрала по винтику» вражеское вооружение на Украине и извлекла много пользы

Он также выразил мнение, что Запад «сдаст в утиль» Украину, как всегда поступал со своими «сукиными сынами»Вооружение противника, взятое в качестве трофеев на Украине, «разобрали по винтику» в российских военных конструкторских бюро, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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