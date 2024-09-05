Еще один кандидат в депутаты внезапно появился в Адмиралтейском районе Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября, ФедералПресс. В Северной столице изменили состав кандидатов на выборы. Территориальная избирательная комиссия № 1 Адмиралтейского района за несколько дней до старта голосования отменила свое решение и зарегистрировала кандидата от партии «Родина» Георгия Хитрова.