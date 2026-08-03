Татарстан Республикасында беренче мәртәбә «Геройлар мирасы» форумы узачак

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районының «Вертолетный» утравында 6 августтан 9 августка кадәр беренче тапкыр «Геройлар мирасы» Идел буе федераль округы Россия хәрби-тарихи җәмгыятенең яшьләр канатлары форумы узачак.
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