Хакеры взломали системы CDK Global

В результате кибератаки на американскую транснациональную корпорацию CDK Global, предоставляющую данные и технологии для автомобильной промышленности, сферы досуга и тяжелого оборудования, компания была вынуждена закрыть большую часть своих операций, в результате чего около 15 000 автомобильных магазинов оказались в автономном режиме.