Глава МИД России Сергей Лавров рассказал президенту Ирана Масуду Пезешкиану, что его российский коллега Владимир Путин ждёт его на саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве в конце октября и рассчитывает на двустороннюю встречу.