Интересные открытия относительно Вооруженных сил Украины после зачистки позиций в Курской области

Что мы здесь наблюдаем? Если иностранные шевроны, скорее всего, никого не удивят, то присутствие шеврона 756-го гвардейского полка Железнодорожных войск Вооруженных сил Украины на передовой — это что-то новое.
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