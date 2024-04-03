Харламов появится в «Простоквашино» в качестве персонажа

Студия «Союзмультфильм» представила свои свежие творческие идеи на сцене Театра на Малой Бронной. Одним из ключевых анонсов стал проект «Простоквашино», над которым студия трудится с 2018 года, порадовав публику уже более сотней новых серий культовых мультфильмов.