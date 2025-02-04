Анна Ван Денски: Кто реально управляет Европой и США?

Какие скрытые силы управляют политической ареной США и Европы? Почему президент Трамп считает, что интересы государства стали жертвой идеологий? Какова роль корпораций и крупных бизнесов в формировании политических решений? Анна Ван Денски, международный журналист и политический обозреватель, вышла в прямой эфир из Брюсселя и ответила на вопросы зрителей.