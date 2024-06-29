Перчун - о предложении объединить физику, биологию и химию в один предмет

Министр образования Дан Перчун, комментируя предложение минобразования объединить изучение физики, биологии и химии для 5-7 классов в один предмет — «Наука», сказал, что это не будет обязательным для всех школ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии