Средняя зарплата в Забайкальском крае к 2029 году вырастет до 149 тысяч рублей. Об этом 22 октября на публичных слушаниях по проекту регионального бюджета заявил министр планирования края Виталий Эксузян.
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