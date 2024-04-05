Благовещение: расписание богослужений 6 и 7 апреля, самые сильные молитвы

Православные христиане 7 апреля отметят Благовещение Пресвятой Богородицы — светлый праздник, который ассоциируется с чудом и тайной непорочного зачатия, а в миру — с расцветом природы и наступлением теплых дней.
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