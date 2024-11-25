Кандидат от оппозиции одержал победу на президентских выборах в Уругвае

МОНТЕВИДЕО (ИА Реалист). В минувшее воскресенье в Уругвае прошел второй тур президентских выборов. Согласно предварительным итогам, поскольку подсчет голосов все еще продолжается, убедительную победу в гонке одержал кандидат от левой оппозиционной коалиции «Широкий фронт» Яманду Орси.
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