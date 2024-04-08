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В ГИБДД разъяснили, обязан ли водитель садиться в патрульный автомобиль

В ГИБДД разъяснили, обязан ли водитель садиться в патрульный автомобиль

Инспектор ГИБДД, фото: njcar.ru Когда стражи порядка останавливают автовладельца за какое-либо нарушение, они часто предлагают ему пройти в патрульную машину или даже в служебное помещение для составления протокола.

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