В ГИБДД разъяснили, обязан ли водитель садиться в патрульный автомобиль

Инспектор ГИБДД, фото: njcar.ru Когда стражи порядка останавливают автовладельца за какое-либо нарушение, они часто предлагают ему пройти в патрульную машину или даже в служебное помещение для составления протокола.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии