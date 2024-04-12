Внук певицы Аллы Пугачевой сменил фамилию

Семья исполнительницы вновь привлекла внимание общественности.Не успели утихнуть разговоры по поводу предстоящего юбилея Аллы Пугачевой и гастролей по Европе, как семья певицы снова оказалась в поле зрения общественности.
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