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Окружение Мбаппе связывалось с «Реалом» прошлым летом. Килиан пожалел о продлении контракта с «ПСЖ» и выразил желание перейти в «Мадрид» (Marca)

Окружение Мбаппе связывалось с «Реалом» прошлым летом. Килиан пожалел о продлении контракта с «ПСЖ» и выразил желание перейти в «Мадрид» (Marca)

Представители Килиана Мбаппе контактировали с «Реалом» прошлым летом.  Как сообщает Marca, люди из окружения форварда в конце прошлого лета связались представителями мадридского клуба.

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