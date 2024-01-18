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Финляндия завела пять дел об организации пересечения границы из РФ

Финляндия завела пять дел об организации пересечения границы из РФ

Береговая охрана Финляндии, действующая вдоль восточной границы с Россией, запустила пять расследований по подозрению в организации незаконного перемещения людей, сообщает финское агентство STT, ссылаясь на пограничников.

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