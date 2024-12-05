Завкафедрой СФУ Копцева: развитие технологии ИИ – один из приоритетов России

Развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) является одним из национальных приоритетов Российской Федерации, заявила доктор философских наук, заведующая кафедрой культурологии и искусствоведения Гуманитарного института Сибирского федерального университета Наталья Копцева в рамках конференции "Социология искусственного интеллекта: регионы и группы".
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