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Завкафедрой СФУ Копцева: развитие технологии ИИ – один из приоритетов России

Завкафедрой СФУ Копцева: развитие технологии ИИ – один из приоритетов России

Развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) является одним из национальных приоритетов Российской Федерации, заявила доктор философских наук, заведующая кафедрой культурологии и искусствоведения Гуманитарного института Сибирского федерального университета Наталья Копцева в рамках конференции "Социология искусственного интеллекта: регионы и группы".

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