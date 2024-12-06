Денис Удод: «Петербуржцы должны жить в комфортных условиях»

Осенью 2024 года губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о назначении Дениса Удода на должность председателя Жилищного комитета В своем первом большом интервью, которое Денис Удод дал «Петербургскому дневнику», новый руководитель ведомства рассказал о задачах на этом посту, подготовке города к зиме и выполнении программы капитального ремонта.