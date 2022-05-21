Михайло Подоляк (у центрі), радник президента України (архівне фото REUTERS/Kemal Aslan) Влада України виключає територіальні поступки Росії Радник президента Зеленського виключив можливість згоди на припинення вогню і знову заявив, що Україна не прийме жодної угоди з Москвою, яка передбачала б територіальні поступки Радник президента України Михайло Подоляк заявив 21 травня, що поступки Кремлю матимуть […] Сообщение Влада України виключає територіальні поступки Росії появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.