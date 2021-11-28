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Борис Кубай: репетиции закончились, 30 ноября всё будет по-взрослому

Борис Кубай: репетиции закончились, 30 ноября всё будет по-взрослому

Приморский край замер в ожидании вероятного коллапса из-за грядущего снегопада. Вечером в воскресенье, 28 ноября, главный синоптик Приморского края Борис Кубай дал Примгидромету актуальный и развёрнутый комментарий по поводу предстоящей непогоды.

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