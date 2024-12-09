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Блокировка счетов: МВД России предлагает новые меры для борьбы с преступлениями

Блокировка счетов: МВД России предлагает новые меры для борьбы с преступлениями

Об этом сообщила газета «Ведомости». Законопроект, который будет обсуждаться на заседании правительственной комиссии, предполагает блокировку только тех счетов, которые, по мнению следствия, использовались для совершения преступления.

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