Блокировка счетов: МВД России предлагает новые меры для борьбы с преступлениями

Об этом сообщила газета «Ведомости». Законопроект, который будет обсуждаться на заседании правительственной комиссии, предполагает блокировку только тех счетов, которые, по мнению следствия, использовались для совершения преступления.
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