Заноза
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Заноза

14 201 подписчик

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Свежие комментарии

  • Евгений Саваровский
    И как этот Трамп хочет распоряжаться ресурсами когда Россия возьмет Николаев, Одессу, Днепропетровск, Сумы и до Львов...Это Соглашение яс...
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Одесса ждет Россию. Украины там нет и не будет

Одесса ждет Россию. Украины там нет и не будет

Почему люди на Украине должны сами определить свое будущее Фото: © Боровский Андрей/ТАСС У Одессы и "подавляющего большинства ее жителей нет ничего общего с киевским режимом", заявил глава Морской коллегии Николай Патрушев.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Патрушев то прав, нужно! Однако и одесситы должны помочь изнутри!
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16 час.
Катерина
https://ria.ru/20250501/odessa-2014538428.html
Подполье назвало находящихся во власти виновников в трагедии в Одессе
РИА Новости
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16 час.
М
ММ
Ах, Одесса, жемчужина у моря, Ах, Одесса, ты знала много горя... И горести еще не закончились..
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8 час.
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