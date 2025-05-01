Почему люди на Украине должны сами определить свое будущее Фото: © Боровский Андрей/ТАСС У Одессы и "подавляющего большинства ее жителей нет ничего общего с киевским режимом", заявил глава Морской коллегии Николай Патрушев.
Одесса ждет Россию. Украины там нет и не будет
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Патрушев то прав, нужно! Однако и одесситы должны помочь изнутри!
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16 час.
Катерина
https://ria.ru/20250501/odessa-2014538428.html
Подполье назвало находящихся во власти виновников в трагедии в Одессе
РИА Новости
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16 час.
М
ММ
Ах, Одесса, жемчужина у моря, Ах, Одесса, ты знала много горя... И горести еще не закончились..
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8 час.
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