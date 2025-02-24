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Царьград

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Переворот на Украине будет страшнее всех прошлых. Стихия сметёт не только Зеленского

Переворот на Украине будет страшнее всех прошлых. Стихия сметёт не только Зеленского

На Украине приближается время выборов президента, которые станут настоящим переворотом в стране. Инсайдеры уверены, что они снесут не только Зеленского, но и его ближайшего конкурента Валерия Залужного.

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