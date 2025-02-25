Иностранца приговорили к пяти годам колонии за призывы к терроризму и экстремизму

Гражданина одной из стран Центральной Азии, имеющего временную регистрацию в России, приговорили к пяти годам исправительной колонии общего режима за призывы к терроризму и экстремизму в социальных сетях.
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