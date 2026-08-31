Кристина Корбут: «Я больше никогда не хочу красить волосы»

Актриса рассказала о питании, домашнем уходе и своих бьюти-привычках. Кристина Корбут из личного архива Кристины Корбут Актриса сериала «Гудовы» на канале СТС рассказала, почему не придерживается строгих диет, какие продукты никогда себе не запрещает и какие косметологические процедуры делает дома.
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