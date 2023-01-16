Британский генерал выступил против отправки танков на Украину

Передача Украине британских танков станет серьезным ударом по оборонному потенциалу королевства. Об этом в понедельник, 16 января, заявил начальник генерального штаба сухопутных войск Великобритании сэр Патрик Сандерс в интервью Times Radio.
Передача Украине британских танков станет серьезным ударом по оборонному потенциалу королевства. Об этом в понедельник, 16 января, заявил начальник генерального штаба сухопутных войск Великобритании сэр Патрик Сандерс в интервью Times Radio.
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