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Британский генерал выступил против отправки танков на Украину

Британский генерал выступил против отправки танков на Украину

Передача Украине британских танков станет серьезным ударом по оборонному потенциалу королевства. Об этом в понедельник, 16 января, заявил начальник генерального штаба сухопутных войск Великобритании сэр Патрик Сандерс в интервью Times Radio.

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