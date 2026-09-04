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Царьград

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Лаборатория ИКИ РАН предсказала активные выбросы на Солнце

Лаборатория ИКИ РАН предсказала активные выбросы на Солнце

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о резком росте солнечной активности. Множественные выбросы плазмы происходят на обратной стороне Солнца и пока не видны с Земли.

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