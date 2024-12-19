В Венгрии спрогнозировали изменение поведения Зеленского

Владимир Зеленский не примет предложение премьера Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня до инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, однако после 20 января ему придется изменить свою позицию.
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