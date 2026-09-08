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Царьград

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ТЦК оправдал избиение женщины офицером в камуфляже

ТЦК оправдал избиение женщины офицером в камуфляже

В Львове сотрудник ТЦК избил женщину, что попало на видео. Областной ТЦК оправдал его действия, объяснив, что пострадавшая мешала работе военкомов и распылила газ.

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