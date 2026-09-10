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Татар-информ

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«После СВО я стал совершенно другим человеком»: история ветерана из Кукмора

«После СВО я стал совершенно другим человеком»: история ветерана из Кукмора

Андрей Иванов решил пойти на СВО после того, как враг вторгся в Курскую область, – не смог оставаться равнодушным.

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