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Петербургский дневник

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В Петербурге утвердили региональную программу по борьбе с диабетом до 2025 года

В Петербурге утвердили региональную программу по борьбе с диабетом до 2025 года

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Беглов Губернатор Александр Беглов подписал распоряжение городского правительства «Об утверждении региональной программы Санкт-Петербурга «Борьба с сахарным диабетом до 2025 года», сообщили в пресс-службе Смольного.

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