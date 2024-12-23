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«Он знает»: в США заметили тревожную деталь в поведении Путина на прямой линии

«Он знает»: в США заметили тревожную деталь в поведении Путина на прямой линии

Владимир Путин показал, что он хозяин положения в конфликте на Украине, когда заявил о готовности Москвы к дуэли между российской ракетой «Орешник» и западными системами ПВО, рассказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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