«Он знает»: в США заметили тревожную деталь в поведении Путина на прямой линии

Владимир Путин показал, что он хозяин положения в конфликте на Украине, когда заявил о готовности Москвы к дуэли между российской ракетой «Орешник» и западными системами ПВО, рассказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.