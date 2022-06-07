Глава ДНР Пушилин: наемникам из Британии может угрожать самая высокая мера наказания

Kremlin Pool/Global Look Press Суд над наемниками из Великобритании стартовал в Донецкой Народной Республике, возможна самая высокая мера наказания.
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