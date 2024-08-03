Израиль обвинил ХАМАС во "внесении десятков изменений" в проект договора по Газе

Сотрудники канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинили представителей палестинского движения ХАМАС в попытках внести "десятки изменений" в проект соглашения по освобождению заложников в секторе Газа, что не позволяет подписать документ.
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