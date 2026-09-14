"Мигранты. Возвращение домой": почему за 10 дней бежали 100 тысяч приезжих

Названы причины массового оттока граждан Узбекистана из России. За десять дней в Узбекистан из России вернулись почти 100 тысяч, а точнее 96 415 граждан республики.
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Мы не будем плакать.... Они только вред наносят россиянам. Соглашаясь работать за небольшие деньги и работают в основном не на производстве , потому что мозгов то нет и образования, а курьерами. Таксистами , в шаурме , в ЖКХ .... На стройке узбеков немного , там больше таджики... Пусть едут к себе в аулы и кишлаки ....