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Царьград

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"Мигранты. Возвращение домой": почему за 10 дней бежали 100 тысяч приезжих

"Мигранты. Возвращение домой": почему за 10 дней бежали 100 тысяч приезжих

Названы причины массового оттока граждан Узбекистана из России. За десять дней в Узбекистан из России вернулись почти 100 тысяч, а точнее 96 415 граждан республики.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Христос Второй
Христос Второй

Мы не будем плакать.... Они только вред наносят россиянам. Соглашаясь работать за небольшие деньги и работают в основном не на производстве , потому что мозгов то нет и образования, а курьерами. Таксистами , в шаурме , в ЖКХ .... На стройке узбеков немного , там больше таджики... Пусть едут к себе в аулы и кишлаки ....