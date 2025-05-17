Посольство РФ поблагодарило экипаж китайского сухогруза, спасшего Конюхова

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Посол России в Китае Игорь Моргулов направил благодарственное письмо капитану и экипажу китайского сухогруза, который 30 марта эвакуировал с весельной лодки российского путешественника Федора Конюхова.
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