Зоя Чалова: Беглов решил значительное количество задач, связанных с библиотеками

Губернатор подчеркнул важность сохранения исторического наследия Санкт-Петербурга 14 апреля состоялся традиционный ежегодный отчет губернатора Александра Дмитриевича Беглова перед парламентариями Законодательного собрания, местом для которого был выбран БКЗ «Октябрьский».
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