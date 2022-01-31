Коротко по Йемену. На фронте в Марибе события развиваются весьма интересно. Войска хадистов и ЮПС при поддержке ВВС Саудовской Аравии и ОАЭ смогли в ходе январского наступления отбить у хуситов Байхан и Хариб, но вчера внезапно ЮПС объявил об оконч.