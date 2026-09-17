Нефть, инфляция, ставки и долги

Растут цены на топливо, разгоняется инфляция, повышается ставка по кредиту, дорожает обслуживание долга, ускоряется рост долга (а дальше ещё больше инфляция и ещё больше ставка по кредиту).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Житель Москвы просто вышел из вагона метро, и спустя мгновение его уже бил ногами бородатый приезжий
- «Как долго будут доить страну?!»: россиян раззадорили инициативой о «конце халявы» для детей мигрантов
- «Если все будут молча соглашаться, ничего не изменится»: как учительница из Хабаровска бросила вызов системе — и выиграла суд
Свежие комментарии
- "Был цунами, одеж...
- "Был цунами, одеж...
- Такого не понимаю...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым