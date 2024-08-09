Практический смысл в нападении Украины на Курскую область ОЧЕНЬ большой...

Ох, граждане, как же меня раздражает, когда вроде бы не глупые журналисты на центральных и/или крупных телеграмм-каналах на голубом глазу вещают, что никакого смысла в нападении укропов на Курскую область нет, да ещё и ссылаются при этом на брехливые западные источники, например: «Украина удивила нас рейдом на территорию России с высокими ставками»: Economist не понимает, зачем ВСУ полезли в Курскую область - никакого практического смысла в этом нет».